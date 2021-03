Vesterålens største traktorhandel

Nyheter



Eirik Ingebrigtsen er daglig leder ved Eiksenteret. Han er storfornøyd med salget.

- Vi er kjempestolt over å få en slik kontrakt og tillit hos Bulldozer Maskinlag og Hadsel Maskin. For oss er dette den største enkelt kontrakten vi har skrevet, sier Ingebrigtsen.



Kontrakten innebærer fire stykk traktor av typen Fendt 724. Dette blir sett på som traktor verdens Rolls-Royce.

- De valgte premium traktoren Fendt 724 med høyeste komfort og utstyrsnivå, da fokuset var rettet mot kvalitet på traktoren og komfort i arbeidsdagen til sine ansatte. En slik Fendt koster ca. 2,5 millioner pluss moms per stykk, forklarer Ingebrigtsen.



Utvikling

Hans-Arne Lydersen er en av de som skal få gleden av å sitte bak rattet på disse maskinene. Også han er fornøyd med den nye investeringen.

- Det blir helt fantastisk. Det er et løft og det er bra å utvikle seg også når det kommer til maskiner, sier Lydersen med et bredt smil om munnen.