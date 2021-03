Ivar er ny sjef for Cerpus: – Jeg kan ikke fylle Tommys sko

Nyheter

– I praksis har jeg stått i jobben siden nyttår. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Stian og jeg kjenner hverandre, og har god personlig kjemi. Han er flink til å stille de rette spørsmålene. Med Stian på plass ble det enkelt for meg å takke ja til å bli daglig leder, sier Simonsen (47) i en pressemelding fra selskapet.

Rokeringene skjer som følge av bortgangen til Tommy Nordeng, daglig leder og medeier i Cerpus. Nordeng døde julaften i fjor, da han gikk gjennom isen i forbindelse med en treningsøkt på skøyter.

– Tommys bortgang har vært et stort tap å håndtere for Cerpus, både emosjonelt og profesjonelt. En dyktig, markant person ble brått borte. Jeg er ingen ny Tommy, og kan ikke fylle hans sko. Vi må drive annerledes. Med dette nye oppsettet tror jeg Cerpus er rustet for å håndtere utfordringene som vi vet kommer. Disse utfordringene skal vi sammen jobbe oss gjennom, lover den nye daglige lederen.

Simonsen er bodøværing og har tidligere vært daglig leder i et datterselskap av Cerpus. I 2015 ble han aksjonær og medeier i Cerpus. Siden har han jobbet for selskapet ved behov.

I nær fremtid håper Cerpus å ansette flere folk ved hovedkontoret i Alsvåg:

– Vi trenger folk med kompetanse på systemutvikling og drift. Det kan bli inntil fire nyansettelser, sier Ivar Simonsen.

Cerpus AS har hovedkontor i Alsvåg og avdelingskontor i Bodø. Selskapets spesialfelt er software og læringsteknologi. I fjor omsatte Cerpus for ca. 30 millioner kroner.