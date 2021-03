Nyheter

Politiets operasjonssentral bekrefter at det lørdag ettermiddag var en trafikkulykke mellom to personbiler i Forfjord.

– Politiet var selv ikke på ulykkesstedet, men har snakket med de to involverte partene. Det skal ha vært to biler som har kommet bort i hverandre, uten at det ble personskader. Det meldes om mindre materielle skader og det går nok mot et normalt forsikringsoppgjør, påpeker politiet overfor VOL.