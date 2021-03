Skreipatruljen med gledelig melding

Nyheter

Årets skreisesong er godt i gang, melder Norges Råfisklag på sine hjemmesider. Skreifisket er en årlig begivenhet med lange tradisjoner, og Norges viktigste sesongfiske. Hvert år fra januar til april kommer voksen kjønnsmoden torsk svømmende inn fra Barentshavet for å gyte på de faste gyteplassene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Skreipatruljen er på plass på flere produksjonsanlegg og i gang med å kontrollere fisken. De passer på at den holder den kvaliteten Skrei-merket lover.

– Skreien kom seint inn til kysten i år og det er tidlig i sesongen. Det er foreløpig ikke mye som er pakket med kvalitetsmerket Skrei, sier kvalitetskontrollør Bjørn Frode Rantala Eriksen i Norges Råfisklag.

Selv om det er for tidlig å trekke noen store konklusjoner, så er det en ting Bjørn Frode synes er ekstra fint å se.

– Fisken er godt kjølt ned mot null grader før den pakkes i eskene. Kjølingen har startet om bord på fiskebåten, umiddelbart etter den er fanget. Om dette har en sammenheng med at vi de siste to årene har satt ekstra fokus på viktigheten av kjøling, og tilbud om is til båtene, så gleder det mitt kontrollørhjerte enda mer, fastslår kontrolløren.