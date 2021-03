Forbauset over hvordan psykiatriske pasienter behandles

Nyheter

– Dette er et gammelt stridstema som må finne sin løsning. Det må bli slutt på at psykiatriske pasienter havner i ei svingdør. Om vi ikke finner en løsning for denne pasientgruppa nå, vil jeg sørge for å ta opp saken på et høyere nivå, sier ordfører Sture Pedersen (H) i Bø til VOL.