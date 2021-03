VOL øker mest i Nord-Norge

Nyheter

Det viser ferske opplagstall som Landsforbundet for lokalaviser (LLA) publiserte onsdag.

– Det er overraskende. Jeg vet at vi har hatt en god økning i fjorårets siste måneder, men hadde ikke forventet at den var så god, sier Vidar Eliassen, konstituert redaktør i VOL.

– Vi er et fantastisk team som jobber utrolig godt sammen, og dette er resultatet av et kjempegodt lagarbeid, sier Stina Helene Gustavsen, daglig leder og markedssjef i VOL.

Størst økning i Nord-Norge

Ifølge LLA økte nesten 85 prosent av avisene som er tilknyttet dem opplaget fra første til andre halvår i fjor.

VOL gikk ut av første halvår i 2020 med et opplag på 5.015. Ved utgangen av 2020 hadde avisen økt opplaget med 579 til 5.594. Dette utgjør en prosent på 11,55. Den største avisen i Nordland, Avisa Nordland, hadde i samme periode en opplagsvekst på 1.714, som utgjør 8,36 prosent.

I Troms og Finnmark er Kyst og Fjord den avisen som har størst opplagsvekst. Ved utgangen første kvartal 2020 hadde de et opplag på 2.297, og ved utgangen av 2020 var opplaget deres på 2.518. Dette utgjør en økning på 10 prosent.

Bladet Vesterålen hadde i samme periode en økning i opplag på 183, fra 6.845 første halvår til 7.082 ved utgangen av 2020. Dette utgjør en økning på 2,67 prosent.

Andøyposten økte sitt opplag fra 1.776 første halvår til 1.791 ved utgangen av andre halvår, som tilsvarer en økning på 0,84 prosent. Øksnesavisa hadde en opplagsøkning på sju fra 1.330 første halvår, som vil si en økning på 0,53 prosent.

Vesteraalens Aviser eneste avisen i Vesterålen med en nedgang. Ved utgangen av første kvartal i 2020 hadde de et opplag på 1.519, mens opplaget ved utgangen av 2020 var på 1.488. Det utgjør en nedgang på 2,04 prosent.

– Et vitnesbyrd

Eliassen sier at dagens ferske opplagstall er et vitnesbyrd om at det gjøres mye bra i VOL og at de valgene som gjøres er langt på vei de rette. Han sier at det er vanskelig å si eksakt hvorfor nettavisen har økt så mye i opplagstall, men han har noen tanker:

– Vi har blitt mer kritiske til hvilke saker vi har på topp. Vi har også et større fokus på levende bilder og har hatt mange reportasjer som har gått godt. I tillegg satser vi blant annet mer på ungdom. Dette, sammen med en rekke andre faktorer, bidrar til at vi har en bredde som treffer flere enn tidligere, sier han.

Samtidig er Eliassen og Gustavsen helt klare på at de gode opplagstallene er et resultat av dyktige ansatte.

– Vi har en gjeng med ansatte som virkelig står på og som ofrer seg for at vi skal være konkurransedyktige. Dette har blitt forsterket det siste halve året, så all kudos til de ansatte, sier de.

Det er vanskelig å spå i fremtiden, men Eliassen er klar på at VOL fortsatt skal vokse, bli enda bedre og at det ligger flere spennende ting i horisonten.

– Vi skal fortsette å jobbe for å løfte VOL ytterligere, slår Gustavsen fast.