Kansellerer Langøyløpet

Nyheter

Det melder rennleder Steinar Henriksen i en pressemelding mandag.

Arrangørene Sortland og omegn skiklubb og SFK Ajaks hadde i det lengste håpet at det skulle la seg gjøre å få gjennomført turrennet, som går fra Sortland til Kleiva.

Restriksjoner som at det kan være maks 200 deltakere, at de kun kan komme fra egen kommune og at ingen eldre enn juniorklassene får konkurrere, er ifølge Henriksen hovedargumentene for at de velger å avlyse rennet.

Han håper likevel at det ikke stopper folk fra å ta seg en tur på ski.

– Selv om det ikke blir Langøyløp, oppfordrer vi alle til å komme seg ut i de fine løypene, skriver han i pressemeldingen.