Roser boligprosjekt på Hadseløya

Nyheter

Et enstemmig formannskap vedtok innstillingene som den lå. I Husbysaken sier den at planspørsmålet behandles som innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel som ventelig blir ferdig sent i 2021. Tiltakshaver har likevel rett til å fremme et planforslag eller en søknad om dispensasjon før arealplanen blir ferdig og vi har plikt å behandle dette.