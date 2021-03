Ny og farligere variant av fugleinfluensa sprer seg nordover

For å hindre at en ny mer dødelig og smittsom variant av fugleinfluensa sprer seg har mattilsynet lagt ned portforbud for fjørfe i Trøndelag og lenger sør. Nå anbefaler Veterinærinstituttet at portforbudet blir utvidet til å også gjelde Nordland og Troms.