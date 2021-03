Ildspåsetter fikk 18 sider lang dom

Nyheter

Kort sagt ble mannen dømt for brudd på fire ulike bestemmelser i straffeloven samt ett brudd på legemiddelloven. I tillegg til fengselsstraffen må han betale cirka 275.000 kroner i ulike erstatninger. Mannen ble for øvrig frifunnet for fire ulike sivile krav og en påstand om skadeverk på et kjøretøy.