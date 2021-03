Riving av Holand skole ut på anbud

Nyheter

– Jeg vil takke sørbygda for å være aktiv og engasjert om hvordan det skal bli på skoleområdet etter at skolen er lagt ned. Jeg tenker at vi skylder å ta ansvar for dette området etter at vi har besluttet å legge ned skolen, sa varaordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) da formannskapet torsdag behandlet drøftingssak om fremtidig bruk av Holand skole.