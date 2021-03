Vil ha fylket med på spleiselag for Kjempenhøy-krysset

Formannskapet i Sortland har enstemmig økt kostnadsrammen for rundkjøring og andre trafikale tiltak i krysset ved Kjempenhøy fra 10 til 29 millioner, men vedtok også at kommunen skal jobbe for at fylkeskommunen tar en stor del av utgiftene.