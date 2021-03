Erkjente å ha kjørt for fort

Nyheter





Politiet opplyser på sin Twitter-konto at det har vært fartskontroll i 80-sona på fylkesveg 85 i Kjerringnesdalen ved Sortland mandag formiddag.

En av førerne, en mann som ifølge politiet er født i 1993, blir anmeldt etter fartskontrollen. Årsaken er at han holdt så høy hastighet at det tilsvarte at han fikk førerkortet beslaglagt. Mannen kjørte gjennom fartsmåleren med en hastighet på 118-kilometer i timen. Dermed må han belage seg på å være uten førerkort en periode fremover. Ifølge politiets Twitter-melding erkjente mannen å ha kjørt for fort og samtykket også i beslaget av førerkortet.

I tillegg var det fem bilførere som alle fikk hver sin fartsbot for å ha holdt for høy hastighet i forhold til fartsgrensen på stedet.