Gerdas hus - Kunstnerhuset AS byr på Kunstnerhuset

Det ideelle aksjeselskapet har bydd 500.000 for Kunstnerhuset, som ble lagt ut for salg i fjor høst. – Det er jo betydelig under takst, men vi har gitt et tilbud ut fra vår forståelse av kommunestyret sitt vedtak om at bygget skal brukes til kunst og kultur, sier Harry Pedersen, styreleder i aksjeselskapet.