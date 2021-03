1.069 nye koronasmittede siste døgn – 16 færre enn for en uke siden

Nyheter





Ved midnatt natt til onsdag er det registrert 95.208 koronasmittede personer her i landet siden februar i fjor, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 6.088 nye smittetilfeller i Norge. 4,6 millioner koronatester er til nå utført i landet.

I alt 621.256 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 271.536 personer har fått andre dose.

Tirsdag var 288 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tre flere enn dagen før.

I Vesterålen er det for tiden ingen som er innlagt med korona-relatert sykdom. Det viser en oversikt på Nordlandssykehusets nettsider. Det er tre personer som er innlagt i Nordland, men alle er innlagt ved andelingen til Nordlandssykehuset i Bodø.

Den siste oversikten med Folkehelseinstituttet og MSIS viser at det er seks personer som har aktive smittetilfeller av korona i Vesterålen. Det er det samme som de siste dagene, der fire i Bø er smittet, mens det er to tilfeller i Sortland. På grunn av at statistikken tar for seg folkeregistrerte adresser, kan vesterålinger bosatt andre steder i landet være registrert som smittet i vesterålskommunen.

Totalt er det ifølge VGs oversikt registrert 88 aktive tilfeller, tilfeller registrert de siste 14 dagene, i Nordland. Det er en nedgang fra dagen før da tallet var over 90. Det er Bodø som står med klart flest tilfeller med 66.

Til sammen er 661 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

61,1 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.