Hadsel åpner for koronatesting i påska

Nyheter

Det melder kommunen på sin hjemmeside.

Det er ikke lokal smitte som gjør at det åpnes for testing.

– Vi har fått henvendelser både fra lokalbefolkning og tilreisende og ser at det er hensiktsmessig å ha et tilbud i løpet av påsken, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Torsdag sa smittevernlege Martin Larsen Drageset til VOL at kommunen kun ville gjennomføre tester på helligdagene ved alvorlige symptomer.

Nå åpner de altså likevel opp for å gjennomføre normal testing søndag, men all testingen må ifølge kommunen være avtalt på forhånd via Hadsel kommunes koronatelefon.

– Det er ikke mulig å møte opp for testing uten avtale, skriver kommunen.