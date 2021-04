574 nye koronasmittede siste døgn

Nyheter





Ved midnatt natt til mandag er det registrert 98.676 koronasmittede personer her i landet siden februar i fjor, viser foreløpige tall.

I Oslo er det registrert 194 nye koronasmittede i Oslo siste døgn, som er om lag like mange som dagen før.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 5.526 nye smittetilfeller i Norge og 1.667 i Oslo. 4,6 millioner koronatester er til nå utført her i landet.

Oversikten på VGs nettsider over alle registrerte tilfeller viser at det er 69 aktive smittetilfeller, som vil si at de er blitt smittet i løpet av de siste 14 dagene og dermed i isolasjon, i Nordland. Seks personer med registrert adresse i fylket har fått påvist smitte det siste døgnet.

Oversikten kan være noe misvisende. En person blir registrert i statistikken i den kommunen person har sin folkeregistrerte adresse, ikke den kommunen personen er bosatt.

I Vesterålen er det Sortland som har aktive smittetilfeller gående, der to personer fortsatt er i isolasjon med smitte. Hadsel kommune er registrert med to aktive tilfeller i oversikten, men det skal være snakk om personer som er bosatt andre steder.

Natt til mandag var det tre innlagte med korona-smitte ved Nordlandssykehuset, to i Bodø og den tredje var innlagt ved avdelingen i Lofoten. Det viser oversikten på Nordlandssykehusets nettsider.

I alt 699.089 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 283.835 personer har fått andre dose. Søndag var 299 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var sju færre enn dagen før.

Til sammen er 673 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

60 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.