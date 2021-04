7,94 millioner til Museum Nord

Nyheter

Det er driftstilskuddet som nå skal fordeles til de ulike museene. I pressemeldingen opplyser fylkesråden for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi, at hele driftstilskuddet vil bli utbetalt i en enkelt utbetaling i 2021. Årsaken til dette er at at koronapandemien har lagt klare begrensninger for museumsvirksomheten så langt i år. Hun trekker frem at hele beløpet kommer i en utbetaling for at dette kan redusere museenes utfordringer med tanke på likviditet som følge av koronapandemien.