Ber flybusspassasjerer være oppmerksomme

Nyheter





Torsdag ble det kjent at fire personer i Sortland hadde testet positivt for korona.

I en oppfølgende e-post opplyser kommuneoverlegen at det er en sammenheng mellom de fire positive prøvene. Røkenes forteller at passasjerer som har reist med flybussen fra Evenes til Sortland den 31. mars om å kontakte sin oppholdskommune for å få tatt koronatest.

Hun understreker også at dette gjelder HVIS de har utviklet symptomer på korona og covis-19 etter bussreisen.

Kommuneoverlegen opplyser at det ved spørsmål angående testing, må tas kontakt med Koronatelefonen i den kommunen de oppholder seg.