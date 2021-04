Nordland jumbo: Bredbåndsdekning handler om penger, ikke noe annet

Nyheter

Det sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge om at Nordland fylke ligger på den tvilsomme jumboplassen når det gjelder bredbåndsdekning landet under ett. Han mener at statlig og fylkeskommunal støtte må økes for å oppnå dette. Samtidig slår han fast at markedet aldri kan løse fiber til alle alene.