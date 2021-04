Nyheter

Politiet har vært i kontakt med russ, av flere forskjellige farger, på Stokmarknes mandag kveld. Politiet melder på twitter at enkelte russ tok russeaktiviteten litt lengre enn nødvendig. Egg og «kidnapping» var involvert. Men etter at politiet tok en prat med de aktuelle personene håper politiet at aktivitetene holder seg innenfor det akseptable.