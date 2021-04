Dronningruta får 250.000 kroner

Nyheter

Det meldte klima- og miljødepartementet i en pressemelding denne uken.

I pressemeldingen pekes det på at mange av turstiene ikke har den nødvendige kunnskapen som kreves for å gå i norsk natur. Stiene utsettes for slitasje og forsøpling, samt har hatt mange ulykker ut utrykninger fra redningstjenesten.

– Vi har et ansvar for å ta vare på den storslåtte naturen vår. Ordningen Nasjonale turiststier er en viktig del av regjeringens satsing på naturbasert reiseliv og friluftsliv. Her bidrar vi til et bærekraftig og trygt naturbasert reiseliv til glede både for utenlandske og norske turister, sier klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V).