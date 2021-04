Kommunedirektøren om Olgafjæra:

– Ikke nødvendigvis ulovlig

– Det forskjell på bygging i strandsona og utjevning av egen tomt, sier kommunedirektør Ola Morten Teigen om den manglende fremkommeligheten på Olgafjæra på Melbu. Men han har forståelse for at det oppleves som dårligere for innbyggerne.