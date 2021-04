Vil beholde helsestillinger tross kutt i statsstøtte: – Barn og unge sier de sliter

I et pressemøte i dag sier ordfører i Sortland, Karl-Erling Nordlund (Sp), og varaordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) at de kommer til å gå inn for at alle stillingene på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten blir videreført, selv om overføringene fra staten reduseres.