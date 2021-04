Ny positiv koronatest i Vesterålen

Nyheter





Mellom oktober og januar meldte Øksnes kommune om i alt 20 positive koronatester, men siden januar har ikke kommunen meldt om noe, nye tilfeller av koronasmitte.

Men fredag formiddag kom meldingen fra varaordfører Ken Ivan Reinholdtsen om at en person har testet positivt for covid-19.

Varaordføreren skriver i pressemeldingen at tilfellet ble meldt torsdag kveld, men bekreftet med en positiv test nummer to som kommunen fikk svar på fredag morgen.

Kommunen melder om at den smittede er isolert, og at smittevernlegen vurderer at det ikke er noen fare for spredning av smitten.

Det er snakk om importsmitte i forbindelse med at den smittede har reist inn i kommunen, melder varaordføreren i pressemeldingen.

– Vi ber om at alle følger nøye nasjonale myndigheters anbefaling slik at vi begrenser mulighet for spredning av smitte, oppfordrer han.