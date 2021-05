Juline Aspenes: – Når pandemien tar slutt skal vi ikke tilbake til sånn vi hadde det før

I år ble 1. mai markert med et felles arrangement på nett for hele Vesterålen. – Når pandemien omsider tar slutt skal vi ikke tilbake til sånn vi hadde det før, sa sortlendingen Juline Nikoletta Aspenes, leder for Nordland AUF.