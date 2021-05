Uenige om straff for rusbruk

Karianne Bråthen, som er fjerdekandidat for Nordland Ap i stortingsvalget til høsten, frykter at det vil føre til økt rusbruk hvis besittelse av rusmidler til eget bruk blir avkriminalisert. Christian Torset (SV) mener derimot at ingen ting tyder på det.