Statsministeren fikk The Whale-oppdatering

Det skriver The Whale i en pressemelding. Statsminister Erna Solberg hadde mandag ettermiddag satt av tid til å møte menneskene bak prosjektet The Whale, som også hadde med seg Ole Hjartøy, leder i Nordland Høyre, og partiets førstekandidat til stortingsvalget, Bård-Ludvig Thorheim.

I pressemeldingen opplyser personene bak gigantprosjektet i Andøy at Erna Solberg kom med mange spørsmål og fulgte interessert med på en film som hadde blitt laget for anledningen. Hun besøkte Andøy i 2019 og ble presentert for prosjektet da, men nå fikk hun en oppdatering.

Stedsutvikling

Benn Eidissen er styreleder for prosjektet. Han uttalte i møtet at dette er et stedsutviklingsprosjekt, i tillegg til en attraksjon, som vil gi 55 millioner kroner i lokale ringvirkninger.

– Alle vi som er eiere er fra, eller har røtter i Andøy og regionen. Vi ønsker å bidra med penger, kompetanse og arbeid for at The Whale skal bli en virkelighet, så Eidissen ifølge pressemeldingen.

Medieansvarlig for The Whale, Camilla Ilmoni, trakk frem at prosjektets formål er å bringe flere mennesker i kontakt med havet.

– Vi tror at The Whale, gjennom sterke møter med hval, kan utfordre folks holdninger til bærekraft, og til å ta mer vare på livet i havet, uttalte Ilmoni.

Fylkestinget

Også ordfører Knut Nordmo og daglig leder, Børre Berglund, var med i delegasjonen fra Andøy.

Ifølge pressemeldingen er 78 millioner kroner fra private på plass. I tillegg har Andøy kommune bidratt med 15 millioner. Nå er Nordland fylkeskommune de neste til å ha The Whale på sin behandlingsliste.

– Vi har søkt om 55 millioner, opplyste Eidissen, som også melder at et endelig vedtak vil skje i fylkestinget i perioden 14.-16. juni.