Bedt om å ta to Paracet, måtte innlegges på sykehus

– Klandreverdige forhold ved helsetjenesten.

Det sier pasienten fra Hadsel, som er svært misfornøyd med helsetilbudet i kommunen og Nordlandssykehuset, og som gjennom en detaljert klage har fortalt sin historie til øverste myndigheten for helse i Nordland, Statsforvalteren.

– Jeg finner det nødvendig å påpeke alvorlige feilvurderinger av Hadsels kommunale legetjeneste i anledning min sykdom. Oppfølgingen av vakthavende lege var høyst klanderverdig, og bør påtales av hensyn til framtidige pasienter. Jeg vil også trekke fram et par andre momenter, som gjelder forhold etter innleggelse på sykehus.

Kontaktet helsemyndigheten

Pasienten ytret sin bekymring i en henvendelse til Statsforvalteren i Nordland for noen uker siden. Hun forteller at hun plutselig ble dårlig og fikk så intense skjelvinger i kroppen at hun ringte «øyeblikkelig hjelp», blant annet fordi kroppstemperaturen var på 40 grader.

– Jeg fikk som svar at jeg skulle ta to Paracet og få i meg væske. Dersom feberen gikk ned var det ikke en alvorlig tilstand. Feberen gikk noe ned, men steg etter hvert til samme nivå som før.

Kvinnen tok om morgenen dagen etter kontakt med legekontoret på Stokmarknes, og ble igjen bedt om å følge samme råd, men resultatet ble det samme. Om ettermiddagen ble det tatt en ny telefon til «øyeblikkelig hjelp». Situasjonen var alvorlig.

– Fremdeles var rådet fra vakthavende lege å ta Paracet og drikke mye, men de lovte å komme på hjemmebesøk for å se nærmere på tilfellet. Legen kom imidlertid ikke!

Lagt inn

Pasienten fra Hadsel ble bedt om å ta koronatest og såkalt crp-test på testsenteret. Crp-test er måling av betennelse i kroppen ut fra en blodprøve.

– Der fikk jeg tilgang dagen etter, og på ettermiddagen ringte en ny vakthavende lege som ba meg komme til kontoret hans på Helsehuset, fordi han ikke helt likte resultatet av blodmålingene. Jeg ble umiddelbart lagt inn på Nordlandssykehuset, Stokmarknes, der det viste seg at jeg hadde hard betennelse i kroppen.

Reagerte på medisin

Det stoppet ikke der. På sykehuset fikk hun et kortisonpreparat som hun reagerte på.

– Jeg ble også gitt for mye kalium som ga meg faretruende høyt nivå. Så vidt jeg forstår skyldtes begge disse tilfellene mangelfull kontroll med virkningene av medisinen i første omgang. Tilstandene ble imidlertid raskt justert, og det ble holdt kontakt med Nordlandssykehuset i Bodø. Det endte med at jeg ble transportert med ambulansefly.

I Bodø viste videre undersøkelser at hun hadde utviklet en medisinsk tilstand. I forbindelse med retur til sykehuset på Stokmarknes, hvor kun skulle få oppfølgende behandling, ble hun stående å vente på drosje i én time, før hun fikk ordnet egen transport.

Kjenner ikke saken

Helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel kommune opplyser til VOL at hun har vært i kontakt med begge legekontorene i Hadsel kommune, som ikke kjenner til saken.

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset sier til VOL at de normalt ikke kommenterer slike saker som denne i media, samt at sykehuset er underlagt taushetsplikt i forhold til pasienten.

Bør løses lokalt

Statsforvalteren i Nordland har skrevet til pasienten, og mener at det er best om hun og aktuelt personell fra Stokmarknes legekontor ser nærmere på hennes opplevelse av hendelsen.

– Vi har oversendt din klage til Stokmarknes legekontor, med oppfordring om at de kontakter deg, for å gjennomgå klagen, heter det fra Statsforvalteren. Legekontoret har fått frist med å svare, og Statsforvalteren vil på bakgrunn av svaret fra legekontoret vurdere om saken skal følges opp videre, eller avsluttes.

Stokmarknes legekontor fikk den 8. april en henvendelse fra Statsforvalteren, der det orienteres at formålet med tilsynet er å bedre kvaliteten i helsevesenet.

– Vi oppfordrer Stokmarknes legekontor om å kontakte pasienten i den hensikt å gjennomgå sakens forløp, og besvare spørsmål, sier Statsforvalteren.