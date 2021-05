Skretting undersøker sine egne utslipp

Nyheter

Fabrikksjef Kjell-Åge Stikholmen hos Skretting på Børøya opplyser til VOL at en anmerkningen fra Statsforvalteren om støv skyldes at de har fulgt krav i ATEX-direktivet (Equipment for potenially explosive atmospheres) og etablert små punktavsug flere steder i prosessen som erstatning for et felles avsug.