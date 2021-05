Varslet om fare for fallende gjenstander: – Anser risikoen som veldig liten

I et brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varslet Ånstadblåheia Vindpark AS om at det er en potensiell risiko for fallende gjenstander. Etter at turbinene ble undersøkt anser selskapet risikoen for at dette skal skje igjen som veldig liten.