Rykket ut til trafikkulykke med store materielle skader

Det er på Twitter at politiet opplyser at det har skjedd en trafikkulykke på E10 ved Kanstad. Ulykken skal ha skjedd ved avkjøringen til Lødingen.

Det er to kjøretøy som er involvert i hendelsen og det skal være store materielle skader ifølge politiets Twitter-melding.

Første melding fra politiet går ut på at det er uvisst om det er personskader. Nødetatene er på vei til stedet.

Klokka 10.21 kommer det en oppdatering fra politiet som går ut på at det skal være snakk om en påkjørsel bakfra. Et av kjøretøyene står ute i veibanen, men det er mulig for annen trafikk å passere.

Klokk 10.35 melder politiet at de involverte i ulykka selv skaffer bilberging.

Klokka 10.42 opplyses det at ulykken har skjedd rett sør for Pernilsavatnet.

Like etter kommer det melding fra politiet om at en person blir ivaretatt av ambulansepersonell på stedet. En må også påregne at veien kan bli stengt i perioder utover mens nødetatene jobber på stedet.





Saken oppdateres