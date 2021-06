303 nye koronasmittede registrert siste døgn

Nyheter





De siste sju dagene er det i snitt registrert 301 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 414, så smittetrenden er fallende.

I alt har 126.521 personer testet positivt i Norge siden i fjor.

Til nå har 1.757.648 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.157.601 personer har fått andre dose.

Fredag var 63 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var to færre enn dagen før. Nordlandssykehuset melder om to personer som er innlagt med koronarelatert sykdom, begge ved avdelingen i Bodø.

I Nordland var det meldt inn to nye smittetilfeller i løpet av fredag, begge i Narvik.

I fylket er det 41 pågående smittetilfeller, som vil si tilfeller meldt inn de siste 14 dagene. Tre av tilfellene er relatert til Vesterålen, med et tilfelle hver i Sortland, Øksnes og Lødingen. Alle tre tilfellene er snakk om personer som ikke er bosatt i kommunen, men et annet sted i landet. Tilfellet er registrert i kommunene på grunn av at den smittede har folkeregistrert adresse i vesterålskommunen.

Til sammen er 785 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020. Seks av ti, 58,5 prosent, av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall.