I dag forsvinner halve sola

I Vesterålen er dekningsgraden rundt 50 prosent. Det er den også i Harstad, mens dekningsgraden i Tromsø, er 51 prosent. Lenger sørpå, er den noe mindre. I Trondheim, for eksempel, er den 39, mens den bare er 31 prosent i Oslo.

– Formørkelsen er mindre enn den vi hadde i 2015 som var mellom 89 og 97 prosent for fastlands-Norge. Likevel regner vi med at hendelsen også denne gangen vil bli godt dokumentert av landsdelens fotografer. Men husk solformørkelsesbriller eller solfilter foran kamera, sier Steinar Thorvaldsen i en pressemelding.

Han er professor i informatikk ved UiT, men er også aktiv i Tromsø astronomiforening med stor interesse for astronomiske begivenheter. I 2015 ledet han et arrangement på taket til Vitensenteret i Tromsø, der TV2 sendte direkte fra solformørkelsen i flere timer.

Dekningsgrad på 97 prosent

På spørsmål fra VOL sier professoren at interessen for torsdagens solformørkelse, er noe mindre enn den har vært tidligere.

– Sist var i 2015, og da var dekningsgraden på hele 97 prosent ytterst i Lofoten, som også var den høyeste i fastlands-Norge, sier han.

Neste tilsvarende solformørkelse, ifølge Thorvaldsen, er 25. oktober 2022. Deretter må man vente til 2025. Han opplyser at solformørkelsen denne gang opptrer på et gunstig tidspunkt, mellom klokka 12 og 14, mens sola står høyt på himmelen.

– Den er maksimal rundt klokka 13. Så hvis været blir bra, er det vel verd å benytte sjansen til å se dette naturfenomenet, sier han i pressmeldingen.

Han oppfordrer skoler til å benytte anledningen til å ha en spesiell naturfagstime, men minner om at man må bruke solformørkelsesbriller og at barn bør ha tilsyn av voksne, da det å se rett på sola er skadelig for øynene.

– Formørkelsen kan også observeres gjennom tynne skyer. Ved tykke skyer vil det uansett bli mulig å se formørkelsen via nettet, sier Thorvaldsen.

Spesiell plassering

Han forklarer at det må en spesiell geometri til for å få en solformørkelse.

– Sola, månen og jorda må stå omtrent på rett linje i verdensrommet, med månen i midten. Månen kaster en lang, kjegleformet skygge etter seg. Når denne skyggen treffer jorda, forsvinner sola helt eller delvis for de av oss på jorda som befinner seg i dette skyggeområdet, sier Thorvaldsen.

Når månen er for langt ute i sin ovale bane rundt jorda til å klare å dekke hele solskiva, blir sola stående som en lys ring rundt den svarte månen.

– Formørkelsen kalles betegnende nok for ringformet. Formørkelsen i år er av en slik type der månen fremstår litt mindre enn sola, sier Thorvaldsen.

5,8 prosent mindre, for å være nøyaktig.

Neste totale solformørkelse i våre nærområder blir i Spania 12. august 2026. En ringformet formørkelse kan ses i Nordland og Nord-Trøndelag i år 2039, og neste totale solformørkelse på det norske fastland kommer ikke før i år 2097.

– Da forventes skyggen så vidt å sneie innom nordspissen av landet, slår Steinar Thorvaldsen fast.