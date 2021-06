Nyheter

Tobiassen i Bø Arbeiderparti var første politiker ut som fikk anledning til å uttale seg om Vesterålskrafts anbefaling. Han innledet med å si at han forstår at Vesterålskraft må ta grep for framtida, men savnet fokus på det såkalte null-alternativet, altså at man fortsetter som i dag.