Øksnes Ap går for utsettelse

Han anbefaler salg til Lofotkraft

Administrasjonssjefen i Øksnes kommune anbefaler å gå inn i sluttforhandlinger for salg av eierpost i Vesterålskraft AS med Lofotkraft Holding AS, det motsatte av styrets anbefaling. Øksnes Ap går for en utsettelse av saka.