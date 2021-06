Vesterålskraft: Vil ha utredet «nullalternativet» og se på sammenslåing

Bø kommune ber Vesterålskraft kjøpe ekstern kompetanse for å gjennomgå «nullalternativet». Man ønsker også at muligheten for sammenslåing med Andøy Energi og Trollfjord til ett selskap i Vesterålen blir vurdert.