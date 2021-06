221 nye koronasmittede registrert siste døgn

Nyheter





De siste sju dagene er det i snitt registrert 181 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 177, så trenden er stigende.

Ved midnatt natt til onsdag var det utført 6,0 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor. I alt har 129.766 personer testet positivt.

Til nå har 2.197.343 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.459.709 personer har fått andre dose.

Tirsdag var 34 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fire færre enn dagen før. Ved Nordlandssykehuset er det to innlagte, en ved avdelingen i Lofoten og en i Bodø. Den andre personen som var innlagt i Bodø, er ifølge den siste oppdateringen på sykehusets nettsider, dermed blitt utskrevet.

Statistikken fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer og Folkehelseinstituttet, som også er publisert av VG, forteller at det ble meldt om tre nye smittetilfeller i Nordland tirsdag. Alle de nye smittede i fylket er registrert i Saltdal, der det om dagen er et stort smitteutbrudd. De siste dagene er det hele 18 personer som er meldt koronasmittet i kommunen.

Det massive utbruddet i Saltdal, som i statistikken er oppført med i alt 19 pågående smittetilfeller, bidrar til at antallet pågående tilfeller i Nordland trekkes opp. 35 personer i fylket er de siste 14 dagene meldt smittet og satt i isolasjon. Ved siden av Saltdal, er det Bodø som har flest pågående tilfeller. Der er i alt seks personer i isolasjon. Vågan og Vestvågøy har begge to pågående tilfeller.

Ingen av kommunene i Vesterålen har de siste dagene meldt om smitte, noe som også fremgår av statistikken. I alt åtte kommuner i Nordland har pågående tilfeller.

Til sammen er 790 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.