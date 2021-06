Nyheter

I en tidlig versjon av en uttalelse fra fylkestinget i Nordland, som representanten Dagfinn H. Olsen (Frp) fra Lødingen foreslo forrige uke, var kun Harstad og Lødingen nevnt som geografiske alternativer for permanent helikopterbase i Midtre Hålogaland. Før uttalelsen var ferdig snekret, ble en vesentlig endring gjort i uttalelsen.

Ikke saksutredet

– For oss var det viktig å påpeke at lokalisering av den permanente basen for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland ikke var ferdig saksutredet. Derfor mener vi at det er en dårlig idé å peke på et fysisk sted nå, sier fylkestingsrepresentant Beate Bø Nilsen (H) fra Sortland til Vesteraalens Avis/VOL.

Forslagsstiller Dagfinn H. Olsen fra Lødingen sa seg enig i det, og signerte på en uttalelse som ikke peker på hvor basen geografisk skal ligge. Det samme gjorde Arne Ivar Mikalsen (V) fra Hadsel, sammen med representanter fra SV og Senterpartiet.

Intensiverer arbeidet

I uttalelsen blir Helse Nord bedt om å intensivere arbeidet med å få etablert den permanente basen for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland. Partiene som signerte viser til en fagrapport som Helse Nord har utredet når det gjelder ny lokalisering, basert på kriterier om best mulig dekning og tilgjengelighet i hele regionen.

– Nordland fylkeskommune vil påpeke at det er viktig at en velger en lokalisering som ivaretar de kriterier som er stilt, og som ivaretar at helikopteret skal betjene pasienter til de fire sykehusene Narvik, Harstad, Stokmarknes og Gravdal, heter det i uttalelsen.

Fortsatt håp for Skagen

Varaordfører Lena Arntzen (H) i Hadsel kommune arbeider for å få den permanente helikopterbasen til Stokmarknes Lufthavn Skagen.

– Vi er nå invitert til å delta i referansegruppen knyttet til spørsmålet. Hadsel kommune har fortsatt et håp om å få basen til Stokmarknes Lufthavn Skagen. Vi mener det finnes mange gode grunner til å lokalisere basen til Stokmarknes. Vi ser nå fram til at Helse Nord setter i gang med den nye strategien, sier Arntzen til Vesteraalens Avis/VOL.

Reelt ønske

Fylkestingsrepresentant Arne Ivar Mikalsen (V) fra Hadsel opplyser at det i uttalelsen ligger et reelt faglig ønske om en gjennomgang av ny lokalisering av basen.

– Dette er en sak vi har jobbet med fra Vesterålen, særlig Hadsel, i årevis. Jeg mener det er mange gode grunner til at basen ikke bør ligge lengst nord i nedslagsfeltet og nærmest Tromsø, som har solid helikopterberedskap, slik den nå gjør. Det virker ikke særlig logisk, sier han.

Om uttalelsen som ble signert i forrige uke, mener Mikalsen at det går fram at man skal se på spørsmålet om lokalisering i et helhetlig perspektiv.

– Det er nok en god idé å gjøre det slik, ellers låser det seg fort. Når det er sagt må Vesterålen nå peke på en lokasjon her. Det har blitt argumentert godt for det tidligere, men da havnet basen på Evenes, og så i Harstad, der den bør bort fra, sier han.

Han viser til at det er mange kompetente folk i det medisinske miljøet som kan mye om problemstillingene knyttet til permanent helikopterbase.

– Uttalelsen er fornuftig. Nå må vi brette opp ermene lokalt, sier Mikalsen.

Helhetlig vurdering

I mandatet som Helse Nord besluttet i midten av mai står det at nye etableringer av luftambulanse skal sees opp mot helheten av alle ressurser innen luftambulanse. Dette omfatter også gjennomgang av den nasjonale basestrukturen for ambulansehelikopter.

En ny helikopterbase i Tromsø er planlagt fra våren 2022. Og Helse Nord skal opprette et eget fagråd for luftambulanse som skal bidra i arbeidet med lokaliseringen av helikopterbasen i Midtre Hålogaland. Resultatet av arbeidet skal danne et bedre grunnlag for beslutningene, og blant annet komme med en tilrådning om endelig plassering av ny base for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland.