Utenlandsstudenter bes ta kontakt for koronavaksinering

Nyheter

– Kommunene sitter ikke med informasjon om hvem av deres innbyggere som er utenlandsstudenter. Kommunene er avhengig av at utenlandsstudentene selv tar kontakt med kommunen for å avtale vaksinering, både første og andre dose, sier områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati Helge Eide ved kommunesektorens organisasjon (KS) til NTB.