279 nye koronasmittede personer registrert siste døgn

De siste sju dagene er det i snitt registrert 183 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 193, så trenden er fortsatt fallende.

I alt har 131.316 personer testet positivt på koronatester her i landet siden februar i fjor.

Til nå har 2.542.314 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.548.053 personer har fått andre dose.

Onsdag var 22 koronapasienter innlagt på sykehus i Norge. Det var to færre enn dagen før. Ingen er innlagt ved avdelingene til Nordlandssykehuset.

Oversikten fra Folkehelseinstituttet, som også er publisert av VG, viser at det var fire nye smittetilfeller av covid-19 i Nordland som ble registrert onsdag. To nye tilfeller ble registrert i Vågan. De to siste ble begge registrert i Nesna kommune, som gjør at antallet tilfeller i kommunen siden pandemistarten i mars i fjor, doblet seg på en dag.

Det er totalt 49 pågående tilfeller av korona i Nordland. Et av tilfellene er registrert i Vesterålen, et tilfelle som ble meldt om lørdag i Øksnes. Også Andøy har meldt et tilfelle de siste 14 dagene, knyttet til Forsvaret, men dette tilfellet er ikke med på oversikten for Andøy. Flest pågående tilfeller, som vil si tilfeller registrert de siste 14 dagene, er det i Saltdal. Et stort utbrudd har ført til 22 positive koronatester i kommunen de siste 14 dagene. Med de to nye tilfellene onsdag, har Vågan totalt åtte pågående tilfeller, mens det er seks i Bodø.

13 av kommunene i fylket står oppført med pågående smitte i oversikten.

Til sammen er 794 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020.