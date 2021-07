Ny positiv koronatest i vesterålskommune

Nyheter

− Øksnes kommune har mottatt tilbakemelding fra smittevernlegen at en ny person har testet positivt på Koronavirus (Covid-19) den 1. juli. Vedkommende ble umiddelbart isolert etter at positivt testresultat forelå. Per torsdag kveld 1. juli er ikke smittested kjent, skriver Ken Ivan Reinholdtsen, fungerende ordfører i Øksnes, i pressemeldingen.

Han opplyser at smitteverntiltak og smittesporing er iverksatt etter nasjonale retningslinjer.

− Vi ber om at alle følger nasjonale myndigheters anbefaling nøye slik at vi begrenser mulighet for spredning av smitte, oppfordrer Reinholdtsen.