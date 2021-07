Nytt tilfelle i av korona i Hadsel

Nyheter





Det er i en pressemelding fra Hadsel kommune at varselet om det nye smittetilfellet av covid-19/korona kommer.

Også på onsdag kveld ble det meldt om et tilfelle av koronasmitte i kommunen.

I pressemeldingen skriver Hadsel kommune at alle nærkontakter er blitt varslet. Det er ikke mistanke om at den smittede skal ha brakt smitten videre med seg. Kommunen opplyser at det også i dette tilfellet er snakk om smitte etter at personen har oppholdt seg utenfor kommunen. De to tilfellene fra Hadsel skal heller ikke være forbundet på noe vis med utbruddene i Øksnes og Vågan.

- At vi nå har fått to tilfeller av covid-19 på kort tid er tilfeldig, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i meldingen.

- Det er ikke snakk om et lokalt utbrudd, men likevel er det grunn til å minne om at det er viktig at vi fortsatt holder avstand, ha god håndhygiene, være hjemme om en føler seg syk, og at en må teste seg, uttaler han.