UP tok 11 i Kjerringnesdalen

Nyheter





Politiet opplyser via sin Twitter-konto at det har vært fartskontroll i regi av Utrykningspolitiet i Kjerringnesdalen ved Sortland.

Også denne gangen ble det skrevet ut en del forenklede forelegg til bilister som var for harde på gassen. 11 bilførere måtte denne gangen finne seg i å akseptere et forenklet forelegg fra Utrykningspolitiet, som hadde tatt plass i 80-sona. Den høyeste hastigheten var 99 kilometer i timen. Ifølge lovdata.no gir inntil 20 kilometer i timen over i 80-sone, et forelegg på 5.000 kroner.