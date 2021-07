Ny person med koronasmitte

Nyheter





Det er i en pressemelding lørdag formiddag at varaordfører Ken Ivan Reinholdtsen opplyser at det er en ny person i kommunen som har testet positivt for koronasmitte.

Han skriver i pressemeldingen at den positive testen sees i sammenheng med utbruddet som startet i kommunen i forrige uke.

Personen som testet positivt er en nærkontakt av en av de tidligere smittede og var allerede i karantene. Personen ble umiddelbart isolert etter at det positive testsvaret forelå, melder varaordføreren, som ber om at alle er nøye med å følge nasjonale myndigheters anbefalinger for å begrense smitten.