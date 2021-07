134 nye koronasmittede registrert siste døgn

Nyheter





De siste sju dagene er det i snitt registrert 177 koronasmittede per dag.

Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 188, så trenden er synkende.

Ved midnatt natt til søndag var det utført 6,2 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor. I alt har 133.100 personer testet positivt.

Til nå har 3.027.057 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.590.323 personer har fått andre dose.

Fredag var 27 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tre flere enn dagen før. Tallene oppdateres ikke i helgen.

I Nordland ble det meldt om et tilfelle ifølge statistikken fra Folkehelseinstituttet, en statistikk som også VG publiserer. Tilfellet ble meldt i Vågan. Også Øksnes meldte om en ny smittet lørdag, men dette tilfellet har ikke kommet med på oversikten for kommunen. Det kan ta et par dager før tilfellene blir registrert i statistikkene til Folkehelseinstituttet.

Totalt er det 53 pågående tilfeller i Nordland, som vil si tilfeller der smitte er registrert de siste 14 dagene. Vågan har flest pågående tilfeller med 14, mens Øksnes står med 12. Narvik har ti.

I Vesterålen står Hadsel oppført med tre tilfeller, mens Andøy har et.

Til sammen er 796 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

57,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall i Norge.

NB: Statistikken til Folkehelseinstituttet kan være ufullstendig. Øksnes har siden starten på utbruddet meldt om 16 tilfeller, mens Hadsel har meldt om fire gjennom pressemeldinger og oppdateringer.