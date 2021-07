Lang ventetid og forsinkelse også i dag i fergetrafikken

Nyheter

Torghatten Nord meldte torsdag ettermiddag et fergestrekningen Lødingen-Bognes var kansellert inntil videre på grunn av værforholdene. Like over midnatt kom en ny oppdatering om at trafikken ville være innstilt inntil videre.

Men fredag morgen melder selskapet at trafikken på sambandet gjenopptas fra klokka 08.00 med avgang fra begge sider av sambandet.

Klokka 13.14 og 13.18 kom det to oppdateringer fra Torghatten Nord som trafikkerer strekningen. Selskapet opplyser at Avgangen fra Lødingen 13.15 er 30 minutter forsinket og forsinkelsen vil gjelde inntil videre.

I tillegg opplyses det at det forventes å bli opp mot to timers ventetid for de reisende.

Boreal meldte fredag morgen at avgang med Hurtigbåten MF Hanøy var innstilt på grunn av været.

Andenes - Gryllefjord er innstilt inntil videre, kommer det frem av Vegtrafikksentralen sitt digitale kart.

På formiddagen er også hurtigbåten i Øksnes Vestbygd innstilt, får VOL opplyst i en e-post.