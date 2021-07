Også positiv test i Øksnes

Nyheter

Det opplyser Øksnes kommune i en pressemelding onsdag ettermiddag.

- Opprinnelse og alle smitteveier for dette smittetilfellet er fortsatt uavklart, men det sjekkes om dette tilfellet kan ha forbindelse med smitteutbruddet i Sortland kommune, opplyser varaordfører Ken Ivan Reinholdtsen i pressemeldingen.

Det vil fortsatt foregå testing og smittesporing for fullt. Smittesporingen vil foregå helt til kommunen får oversikt over smittesituasjonen og smitteveier, opplyses det.

- Vi oppfordrer fortsatt alle innbyggere i Øksnes om å være forsiktig og ekstra nøye med å holde avstand (helst 2 meter), opprettholde god håndhygiene og bruke munnbind i butikker. Vi ber om at alle følger nøye nasjonale myndigheters anbefaling slik at vi begrenser mulighet for spredning av smitte, melder Reinholdtsen.

Han legger i pressemeldingen til at det ikke er planlagt lokale tiltak eller nedstenging som følge av den positive koronatesten.