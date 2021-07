Hadsel: To positive prøver lørdag

Nyheter

Opplysningene kommer i en pressemelding fra Hadsel kommune lørdag kveld.

Det meldes at det ble testet 91 personer på teststasjonen på Melbu fredag. Av disse 91 testene, viste to positive svar.

- Hadsel kommune fikk denne informasjonen lørdag kveld, og dermed er det totalt åtte smittetilfeller i kommunen på en snau uke, skrives det i pressemeldingen.

Kommunen opplyser at det er gjennomført smittesporing for begge tilfellene. I den forbindelse oppfordres det spesielt til at alle som har vært på Coop Extra på Stokmarknes om å være særskilt på vakt etter symptomer, heter det i pressemeldingen.

De aktuelle tidspunktene er: Onsdag 21. julie (hele dagen) og torsdag 22. juli (morgen og formiddag).

- Dette i tillegg til mandag klokken 11.30 til 19.00 og 07.00 til 15.00 tirsdag, som kommunen allerede har gått ut med i forbindelse med et annet smittetilfelle, melder Hadsel kommune.

Søndag kommer kommunen til å ha åpen koronatelefon fra 12.00-15.30. Det vil også gjennomføres testing på Melbu som før. kommunen gjør oppmerksom på at det på grunn av kapasitetshensyn er kun personer med symptomer som skal kontakte koronatelefonen på 417 04 502.

20 personer ble testet lørdag, meldes det. Ingen av dem har avlagt positive hurtigtester. Kommunen venter endelig svar på prøvene søndag.

- De siste dagene har det blitt innført skjerpet besøkskontroll både ved kommunens sykehjem og omsorgsboliger. Denne innskjerpingen varer i utgangspunktet ut juli måned, opplyses det i pressemeldingen.