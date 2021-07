Ingen nye positive prøver i Hadsel

Nyheter

Hadsel kommune melder i en pressemelding at de har fått svar på prøvene som ble tatt lørdag. Ingen av disse har kommet tilbake med positivt resultat.

Også alle hurtigtestene som ble tatt på Melbu søndag var negative. I pressemeldingen opplyser Hadsel kommune at det i alt ble tatt tester av 50 personer søndag. Kommunen understreker at det er først i løpet av mandag at det endelig svaret kommer.

Fortsatt er det åtte hadselværinger som er smittet i forbindelse med utbruddet i Vesterålen.

– Det er likevel ikke kontroll på utbruddet i Vesterålen, så det må fortsatt utvises forsiktighet, uttaler helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel.

Celius trekker frem den lokale forskriften om at det ikke er lov med besøk av flere enn to ut over egen husstand. Samtidig understreker hun at kommuneoverlegene i Vesterålen har oppfordret alle arrangører til å revurdere gjennomføringen av arrangementer.

Koronatelefonen vil ha åpent mandag fra 08.30-11.00 og 13.00-14.30, og det foretas testing på Melbu. Hadsel kommune ber i pressemeldingen om at der kun er folk med symptomer som tar kontakt for å avtale testing.

– I tillegg til å overholde forskrift og følge anbefalingene, minner vi om at det fremdeles er viktig å holde avstand, begrense sosial kontakt, holde god håndhygiene og være oppmerksom på sykdomssymptomer, skriver Hadsel kommune.